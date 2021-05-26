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Промоутер Фьюри наехал на Усика за то, что тот даже не сделал

Олег Люлька Олег Люлька
26 мая, 13:17
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Представитель Тайсона Фьюри заявил, что даже если бы его поединок с Энтони Джошуа не сорвал Деонтей Уайлдер, это потом непременно сделал бы Александр Усик
Александр Усик и Эдди Хирн
Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен отреагировал на заявление Эдди Хирна, промоутера Энтони Джошуа, обвинившего Фьюри в срыве боя с Джошуа.

По словам Уоррена, даже если бы им удалось решить вопрос с Деонтеем Уайледром, поединок Фьюри vs Джошуа сорвался бы – но уже из-за требований Александра Усика.

"В начале года все вовлеченные стороны – бойцы, промоутеры, менеджеры – подписали контракт о том, как будут проходить переговоры. В этом соглашении был пункт, который ясно давал понять, что в отношении Фьюри имеет место арбитражная ситуация с Уайлдером. Все об этом знали"

"В то же время Усик готовил аналогичный судебный процесс, который скрывали или игнорировали"

"Поэтому, даже если бы мы выиграли арбитраж с Уайлдером, Усик (как обязательный претендент на поединок с Джошуа) все равно подал бы на нас в суд. Александр искал бы другой судебный запрет, чтобы остановить переговоры по бою Фьюри-Джошуа, если бы они продолжались"

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Twitter

"Там был еще один пункт о конфиденциальности, который Эдди Хирн сразу же нарушил. Каждую неделю с его стороны были какие-то анонсы. И это вызывало большую путаницу", – напоследок уколол Хирна в комментарии The Sun Фрэнк Уоррен

Эдди Хирн и Тайсон Фьюри
Эдди Хирн и Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Ранее Эдди Хирн заявил, что команда Фьюри даже не попыталась спасти бой с Энтони Джошуа, хотя могла сделать это, разорвав контракт с Деонтеем Уайлдером. "Ты не только стоил мне 50-60 миллионов долларов, ты стоил мне самого большого боя всех времен", – обвинил Фьюри Хирн.

Напомним, арбитражный судья обязал Фьюри провести третий бой с Уайлдером. Они планируют подраться 24 июля. Поединок Джошуа – Усик может состояться 21 или 28 августа.

Усик и Красюк – видео для Эдди Хирна Видео: Instagram

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