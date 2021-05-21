Ф'юрі і Вайлдер поб'ються раніше, ніж Усик з Джошуа: названі дати

Третій поєдинок Тайсона Ф'юрі проти Деонтея Вайдера заплановано на 24 липня. Очікується, що Олександр Усик і Ентоні Джошуа битимуться за місяць після того

Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі і колишній володар цього пояса американець Деонтей Вайлдер домовилися про проведення третього поєдинку, який заплановано на 24 липня.

Про це повідомляє ESPN, посилаючись на свої джерела.

Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Промоутер Боб Арум повідомив, що найближчими днями Ф'юрі і Вайлдер укладуть контракт на поєдинок, після чого про проведення бою буде оголошено офіційно. Якщо це станеться, об'єднавчий бій Ф'юрі з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, який був запланований на 14 серпня, доведеться відкласти на невизначений строк.

Тоді, швидше за все, Джошуа поб'ється з Олександром Усиком. Цей поєдинок може відбутися 21 або 28 серпня.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Нагадаємо, протистояння Ф'юрі – Джошуа зірвалося через арбітражного суддю, який зобов'язав Тайсона втретє вийти в ринг проти Деонтея Вайлдера.

Відзначимо, що в грудні 2018 року перший бій Ф'юрі – Вайлдер завершився внічию. У лютому ж 2020 року британець нокаутував американця.