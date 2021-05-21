Ф'юрі і Вайлдер поб'ються раніше, ніж Усик з Джошуа: названі дати

Чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі і колишній володар цього пояса американець Деонтей Вайлдер домовилися про проведення третього поєдинку, який заплановано на 24 липня.
Про це повідомляє ESPN, посилаючись на свої джерела.
Промоутер Боб Арум повідомив, що найближчими днями Ф'юрі і Вайлдер укладуть контракт на поєдинок, після чого про проведення бою буде оголошено офіційно. Якщо це станеться, об'єднавчий бій Ф'юрі з володарем поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа, який був запланований на 14 серпня, доведеться відкласти на невизначений строк.
Тоді, швидше за все, Джошуа поб'ється з Олександром Усиком. Цей поєдинок може відбутися 21 або 28 серпня.
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Нагадаємо, протистояння Ф'юрі – Джошуа зірвалося через арбітражного суддю, який зобов'язав Тайсона втретє вийти в ринг проти Деонтея Вайлдера.
Відзначимо, що в грудні 2018 року перший бій Ф'юрі – Вайлдер завершився внічию. У лютому ж 2020 року британець нокаутував американця.