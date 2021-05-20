Завтра бій Усика і Джошуа повинна затвердити WBO. Його планують провести швидко влітку

Промоутер українського супертяжа Олександр Красюк розповів, що промоутер Едді Хирн сьогодні зустрінеться з Ентоні Джошуа для обговорення бою

Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Промоутер Олександр Красюк, який веде справи українського супертяжа Олександра Усика, розповів про ситуацію з організацією бою з чемпіоном світу WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Раніше Красюк повідомив, що відновив переговори з командою британця і відступати йому вже нікуди.

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"Через пару годин Едді Хирн зустрінеться з Джошуа для обговорення бою. Після цього ми знову зв'яжемося з Хирном. Сьогодні ми вже спілкувалися три чи чотири рази. Далі будемо визначатися з остаточними умовами поєдинку, з принципами нашої взаємодії. Завтра має прийти лист від WBO з підтвердженням того, що бій санкціонований. Плануємо в кінці серпня провести цей поєдинок. Зробити це треба швидко", – сказав Красюк Tribuna.com.

Красюк і Усик / Фото: Facebook

Раніше Тайсон Ф'юрі оголосив, що його об'єднувальний поєдинок із Ентоні Джошуа відбудеться 14 серпняв Саудівській Аравії.

Однак незабаром арбітражний суддя скасував супербій Ф'юрі – Джошуаі зобов'язав Тайсона провести 3-й бій з американцем Деонтеєм Уайлдером до 15 вересня.

А якщо об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі найближчим часом не відбудеться, то Джошуа повинен провести бій проти обов'язкового претендента за версією WBO Усика. І для бою Усика з Джошуа вже знайшли датув серпні.