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Фьюри и Уайлдер подерутся раньше, чем Усика с Джошуа: названы даты

Олег Люлька Олег Люлька
21 мая, 11:24
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Третий поединок Тайсона Фьюри против Деонтея Уайдера запланирован на 24 июля. Ожидается, что Александр Усик и Энтони Джошуа сразятся спустя месяц
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и бывший обладатель этого пояса американец Деонтей Уайлдер договорились о проведении третьего поединка, который запланирован на 24 июля.

Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на свои источники.

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Промоутер Боб Арум сообщил, что в ближайшие дни Фьюри и Уайлдер подпишут контракт на поединок, после чего о проведении боя будет объявлено официально. Если это произойдет, объединительный бой Фьюри с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, изначально запланированный на 14 августа, придется отложить на неопределенный срок.

Тогда, скорее всего, Джошуа подерется с Александром Усиком. Этот поединок может состояться 21 или 28 августа.

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Напомним, противостояние Фьюри-Джошуа сорвалось из-за арбитражного судьи, обязавшего Тайсона в третий раз выйти в ринг против Деонтея Уайлдера.

Отметим, что в декабре 2018 года первый бой Фьюри – Уайлдер завершился вничью. В феврале же 2020 года британец нокаутировал американца.

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