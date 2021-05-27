Усик – це збільшений Ломаченко: як українець переможе Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі американець Шеннон Бріггс знає, як Олександр Усик може відібрати пояси у британського боксера Ентоні Джошуа

Олександр Усик готується до бою з Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Колишній чемпіон WBO в суперважкій вазі, провокатор Шеннон Бріггс розповів, як український боксер Олександр Усик може перемогти британця Ентоні Джошуа, який володіє поясами в WBA, IBF, WBO і IBO в Королівському дивізіоні. 22 травня WBO схвалила чемпіонський бій Усика з Джошуа. У них є 10 днів на переговори, інакше будуть оголошені торги.

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На думку Бріггса, який нещодавно відірвав голову Володимиру Кличку і подав її на таці, Усику потрібно затягнути Джошуа в пізні раунди. Там у українця буде перевага.

"Усик – як збільшений в розмірах Василь Ломаченко! З кожним раундом він стає все сильніше і сильніше. Кращий шанс для Джошуа – підловити його в ранніх раундах. Джошуа сильний в ранніх раундах, а Усик – в кінцівці", – цитує Бріггса Sky Sports

Шеннон Бріггс / Фото: Instagram

Бій Усик – Джошуа може відбутися 21 або 28 серпня. За словами Едді Хірна, розглядається проведення поєдинку в Лондоні – на "Уемблі" або на стадіоні "Тоттенгем Хотспур Стедіум".

При цьому промоутер Джошуа заявив, що у них є запасні варіанти на випадок зриву бою з Усиком- тоді проти Ентоні може вийти Ділліан Уайт або Енді Руїс.