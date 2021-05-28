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Усик і Джошуа домовляться про поєдинок до кінця травня. Промоутер ділиться оптимізмом

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
28 травня, 12:35
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Олександр Красюк не бачить причин, чому може зірватися бій між Усиком і Джошуа, сторони повинні домовитися до 31 травня. Поєдинок може відбутися влітку на Уемблі
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Команда Олександра Усика сподівається, що переговори про поєдинок проти Ентоні Джошуа завершаться до 31 травня. Представники українця не бачать "видимих перешкод" для узгодження бою з британцем в найближчі дні. Уже навіть з'явилися варіанти, як Усику перемогти Джошуа.

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Джошуа є володарем титулів IBF, WBA і WBO і мав намір провести об'єднавчий бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Але в їхні плани несподівано втрутився Деонтей Уайлдер, який домігся через суд права провести реванш з Ф'юрі.

Після цього WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу в бою проти обов'язкового претендента Усика. Сторонам дали час домовитися до 31 травня, інакше будуть призначені торги за право організувати бій.

"Зараз ми знаходимося в середині переговорів, і все виглядає оптимістично, – сказав Sky Sports промоутер Усика Олександр Красюк. – Поки я поінформований, що немає ніяких видимих перешкод для того, щоб угода не відбулася, сподіваюся, вона буде завершена у встановлені терміни".

Команда Усика раніше заявляла, що поєдинок відбудеться в Великій Британії в серпні. Одним із можливих місць проведення бою є знаменитий стадіон Уемблі, на якому Джошуа бився з Володимиром Кличком і переміг українця нокаутом.

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