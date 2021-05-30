Усик довірив свою голову дочці: дивіться, як вона зробила йому напівбокс

Український боксер освіжив зовнішність під час підготовки до бою з Ентоні Джошуа – в ролі перукаря виступила Єлизавета Усик, яка постригла тата за допомогою машинки

Новою зачіскою Усик зобов'язаний своїй доньці / Фото: Instagram

Під час підготовки до бою з Ентоні Джошуа, який планують провести 21 або 28 серпня, Олександр Усик вирішив освіжити свою зовнішність. Причому українця постригла його власна дочка Єлизавета, яка зробила татові напівбокс.

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"Барбер Ліза і клієнт Саша", – написано в коментарі до відео, опублікованого в інстаграм-сторіз Олександра Усика

Усика стриже його дочка Ліза Відео: Instagram

Відзначимо, що не так давно Усик постав в образі відважного героя 1990-х з фільму "Жмурки".

Також останнім часом Усика можна було побачити і в церковному одязі. Дивіться, яким різним буває боксер:

Олександр Усик готовий до нового виклику / Фото: Instagram

Олександр Усик / Фото: Instagram

Олександр Усик і його дружина Катерина / Фото: Instagram

Готуючись до бою з Джошуа, Усик не забуває про фінансову складову. Ось з якою вимогою українець недавно звернувся до промоутера британця: