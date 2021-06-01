Поки Усик качає м'язи, Джошуа зайнявся інтелектом

Британський боксер чекає завершення переговорів між промоутерами Едді Гірном і Олександром Красюком, а поки що захопився грою в шахи

Джошуа vs Усик: бій буде влітку / Фото: BoxingScene

Добігає кінця 10-денний термін, який WBO відвела для переговорів командам Олександра Усика і Ентоні Джошуа. Поки не чути про підписання контракту між промоутерами, боксери займаються своїми справами.

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Британець не сидить склавши руки і захопився інтелектуальною грою. Нещодавно він сказав Гірну: "Коли будуть новини, знайдеш мене в спортзалі". Однак тільки лише фізичним навантаженнями чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF не обмежується. Виявляється, Ентоні часом грає в шахи, про що повідав на своїй сторінці в Instagram. "Королева захищає короля", – підписав боксер кадри з гри на свіжому повітрі.

Цікаво, що одним з перших на фото відреагував український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Тарас Шелестюк. Уродженець Макіївки, який живе в США, запропонував чемпіону зіграти.

Джошуа ж продовжує зміцнювати свій розум і тіло різноманітними способами. Ще він похвалився фотографією з басейну, яку підписав з англійським гумором: "Ти не можеш плавати без того, щоб не намокнути".

Очікується, що зустріч Олександра й Ентоні може пройти наприкінці літа в Лондоні.

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