Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Поки Усик качає м'язи, Джошуа зайнявся інтелектом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 15:49
Копіювати лінк
Британський боксер чекає завершення переговорів між промоутерами Едді Гірном і Олександром Красюком, а поки що захопився грою в шахи
Джошуа vs Усик: бій буде влітку
Джошуа vs Усик: бій буде влітку / Фото: BoxingScene

Добігає кінця 10-денний термін, який WBO відвела для переговорів командам Олександра Усика і Ентоні Джошуа. Поки не чути про підписання контракту між промоутерами, боксери займаються своїми справами.

Читайте також: Усик готовий боксувати з Джошуа хоч сьогодні.

Британець не сидить склавши руки і захопився інтелектуальною грою. Нещодавно він сказав Гірну: "Коли будуть новини, знайдеш мене в спортзалі". Однак тільки лише фізичним навантаженнями чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF не обмежується. Виявляється, Ентоні часом грає в шахи, про що повідав на своїй сторінці в Instagram. "Королева захищає короля", – підписав боксер кадри з гри на свіжому повітрі.

Цікаво, що одним з перших на фото відреагував український боксер напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Тарас Шелестюк. Уродженець Макіївки, який живе в США, запропонував чемпіону зіграти.

Джошуа ж продовжує зміцнювати свій розум і тіло різноманітними способами. Ще він похвалився фотографією з басейну, яку підписав з англійським гумором: "Ти не можеш плавати без того, щоб не намокнути".

Очікується, що зустріч Олександра й Ентоні може пройти наприкінці літа в Лондоні.

Читайте також: Джошуа готовий віддати пояс Усику, якщо хтось захоче його перехитрити.

Раніше ми вели стрім бою Олександра Повєткіна й Ділліана Вайта:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти