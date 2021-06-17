Усик заставит отработать все деньги! Бывший чемпион сказал Джошуа, как побить украинца

Известный британский боксер Тони Беллью, который в 2018 году проиграл Александру Усику, дал несколько советов Энтони Джошуа

Александр Усик / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался по поводу боя между украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO, супертяжем Энтони Джошуа. По словам Беллью, британцу необходимо будет изменить привычную тактику. Ранее сообщалось, что бой Джошуа — Усик состоится в Великобритании 25 сентября.

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"В бою с Пулевым Джошуа немного вернулся назад и продемонстрировал старые приемы, которые использовал раньше. Он сломал большого соперника за счет скорости, которая имеет значение. Однако в бою с Усиком ему придется показать что-то иное. Ему нужно будет все время боксировать, оказывать давление и принимать удары. Так что Джошуа необходимо показать то, чего он никогда не делал", — цитирует Беллью TalkSport

"Я точно знаю, насколько хорош Усик. Он невероятно талантлив. Лучший боксер, с которым я когда-либо дрался. Но я не верю, что он достаточно большой и достаточно опасный, чтобы у Энтони возникли проблемы. Я не думаю, что он протянет достаточно долго, чтобы победить его. Но в стойке он создаст проблемы для Джошуа, и тому придется как-то избавиться от него. Усик будет оказывать давление, заставляя его отрабатывать на все деньги"

Напомним, что в ноябре 2018 года Усик победил Беллью техническим нокаутом в восьмом раунде.

Тони Беллью / Фото: AFP

Также сообщалось, что Усик – слишком большой риск для Джошуа и поединок на грани срыва.

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