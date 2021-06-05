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Українка побила росіянку в Парижі заради путівки до Токіо

Олег Люлька Олег Люлька
5 червня, 21:38
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На кваліфікаційному турнірі в столиці Франції найкраща жінка-боксер України Анна Лисенко здобула право виступити на Олімпіаді, здолавши Саадат Далгатову з РФ
Зірка жіночого боксу Анна Лисенко
Зірка жіночого боксу Анна Лисенко

У України – ще одна олімпійська ліцензія! Право виступити на Іграх в Токіо з 23 липня по 8 серпня здобула найкраща жінка-боксер нашої країни, студентка Університету фіскальної служби Анна Лисенко.

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На європейському кваліфікаційному турнірі в Парижі 29-річна Лисенко здобула квиток до Країни сонця, що сходить, у ваговій категорії 69 кг здолавши росіянку Саадат Далгатову – 3:2.

Раніше ми писали, що на Олімпіаду в Токіо прибули перші спортсмени з-за кордону. За півтора місяці до старту Ігор до Японії прилетіла жіноча збірна Австралії з софтболу.

Нагадаємо, у зв'язку з ситуацією з коронавірусом МОК зобов'язав атлетів підписати документ, в якому вони погоджуються на участь в Олімпіаді під власну відповідальність і усвідомлюють, що можуть зіткнутися з ризиком для здоров'я або навіть смертю.

При цьому учасникам Олімпіади-2020 роздадуть 160 тисяч презервативів, але використовувати забороняють.

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