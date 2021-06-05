Рука Москви?! Українського штангіста-палія Кремля вигнали зі спорту за допінг

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) тимчасово відсторонила українського важкоатлета Дмитра Чумака через підозри в спробі ухилитися від проходження тестування і підкупити допінг-офіцера. Інцидент мав місце 6 травня.
Також звинувачення пред'явлені тренеру спортсмена Михайлу Мацьосі.
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Спортсмен і тренер тимчасово відсторонені від участі в змаганнях до завершення розслідування – про це йдеться в рішенні IWF.
Чумак звинувачується у використанні або спробі використати заборонену речовину, в ухиленні від здачі проби і відмові від проходження допінг-контролю, а також у фальсифікації або спробі фальсифікації будь-якої частини допінг-контролю. Мацьосі пред'явлені звинувачення в співучасті або спробі співучасті в порушенні антидопінгових правил.
І це – за півтора місяця до Олімпіади!
Нагадаємо, лише в квітні Чумак став чемпіоном Європи в Москві, після чого підірвав соцмережі і розлютив росіян, опублікувавши в Instagram рядки з хіта групи "Ленінград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком", і долучивши до них фото палаючої Красної площі.
Помсту подано?