21 грудня 21:45 Онлайн
Дженоа --
Аталанта --
21 грудня 22:30 Онлайн
Севілья --
Барселона --
22 грудня 22:30
Атлетик --
Реал --
26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Травматолог із ножем відчепився від Усика і переключився на найкращого боксера світу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
21 грудня, 12:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Майріс Брієдіс прагне бою з Саулем Альваресом і вважає, що досягти цього поєдинку йому допоможе коронавірус
Усик, Брієдіс і Сауль Альварес
Усик, Брієдіс і Сауль Альварес / Фото: Колаж: Сьогодні

Володар титулу IBF у крузервейті Майріс Брієдіс на прізвисько Травматолог, який раніше пригрозив першою поразкою Олександру Усику, тепер кинув виклик найкращому боксерові світу незалежно від вагової категорії Саулю Альваресу.

Нагадаємо, мексиканець, який раніше бився в дивізіонах від 67 до 79 кг, тепер спробує стати чемпіоном у новій вазі – 86,2 кг. На травень у Канело заплановано бій за титул WBC проти переможця січневого поєдинку Ілунги Макабу та Табісо Мчуну.

Реклама

Але латвієць Брієдіс пропонує Саулю Альварес побитися з ним, а не з конголезцем Макабу.

"В Африці виявили новий штам коронавірусу, а Макабу звідти. Тому я сподіваюся, що ми отримаємо поєдинок з Альваресом. Канело, давай зробимо найкращий бій у світі", – сказав Брієдіс каналу ESNEWS.

Зазначимо, що 2018-го Брієдіс ледь не здолав Усика у крузервейті. Українець виграв той бій у Ризі з мінімальною перевагою – 115:113, 115:113, 114:114. Але в 36 років латвійця не залишає бажання за ту поразку помститися.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс
Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

Реклама

Додамо, що Усик та Сауль Альварес – не єдині боксери, поєдинків з якими добивається Брієдіс. До цієї категорії належить також скандальний блогер Джейк Пол.

А нещодавно Брієдіс з величезним кухонним ножем у руці викликав на об'єднавчий бій непереможного володаря поясу WBO британця Лоуренса Околі, який свого часу працював у бургерній.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Дженоа

Сьогодні

21:45

Аталанта

7.00

5.10

1.44

Севілья

Сьогодні

22:30

Барселона

2.50

3.35

2.95

Атлетик

Завтра

22:30

Реал

3.40

3.45

2.21
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти