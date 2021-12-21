Травматолог с ножом отстал от Усика и переключился на лучшего боксера мира

Майрис Бриедис жаждет боя с Саулем Альваресом и считает, что добиться этого поединка ему поможет коронавирус

Усик, Бриедис и Сауль Альварес / Фото: Коллаж: Сегодня

Обладатель титула IBF в крузервейте Майрис Бриедис по прозвищу Травматолог, ранее пригрозивший первым поражением Александру Усику, теперь бросил вызов лучшему боксеру мира вне зависимости от весовой категории Саулю Альваресу.

Напомним, мексиканец, ранее дравшийся в дивизионах от 67 до 79 кг, теперь попытается стать чемпионом в новом весе – 86,2 кг. На май у Канело намечен бой за титул WBC против победителя январского поединка Илунги Макабу и Табисо Мчуну.

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Но латвиец Бриедис предлагает Саулю Альваресу подраться с ним, а не с конголезцем Макабу.

"В Африке обнаружили новый штамм коронавируса, а Макабу оттуда. Поэтому я надеюсь, что мы получим поединок с Альваресом. Канело, давай сделаем лучший бой в мире", – сказал Бриедис каналу ESNEWS.

Отметим, что в 2018-м Бриедис едва не одолел Усика в крузервейте. Украинец выиграл тот бой в Риге с минимальным преимуществом – 115:113, 115:113, 114:114. Но в 36 лет латвийца не покидает желание за то поражение отомстить.

Александр Усик – Майрис Бриедис / Фото: Reuters

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Добавим, что Усик и Сауль Альварес – не единственные боксеры, поединков с которыми добивается Бриедис. В эту категорию входит также скандальный блогер Джейк Пол.

А недавно Бриедис с огромным кухонным ножом в руке вызвал на объединительный бой непобедимого обладателя пояса WBO британца Лоуренса Околи, в свое время работавшего в бургерной.