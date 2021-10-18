Жертва Усика взяв в руки ніж і викликав боксера на бій

Латвієць Майріс Брієдіс розійшовся не на жарт, викликавши на поєдинок свого наступного суперника з холодною зброєю в руках

Брієдіс після поразки від Усика - непереможний / Фото: Instagram, ringside24

Лише напередодні чемпіон світу IBF у важкій вазі Майріс Брієдіс захистив свій титул, здобувши в Ризі перемогу технічним нокаутом над німцем казахського походження Артуром Манном.

А вже наступного дня 36-річний латвієць Брієдіс на прізвисько Травматолог навідався в бургерної, де взяв у руки ніж і зі словами – "Чув, мій наступний опонент колись робив бургери" – всадив холодну зброю в обробну дошку з м'ясом.

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У такий спосіб Майріс викликав на об'єднавчий бій непереможного володаря поясу WBO британця Лоуренса Околі, який до своїх перших гонорарів на професійному рингу працював у бургерній.

28-річний Околі виклик Бріедіса прийняв, написавши у коментарях під відео: "Побачимося дуже-дуже скоро".

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Нагадаємо, що своєї єдиної поразку на профі-рингу Майріс Брієдіс зазнав на початку 2018 року, поступившись у Ризі в рівному бою тодішньому крузеру Олександру Усику. Після оголошення оцінок суддів (115:113, 115:113, 114:114 на користь українця) латвієць ледь не плакав.