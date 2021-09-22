На добраніч, Усику! Джошуа пригрозив приспати його, як Кличка

Перед боєм з Олександром Усиком, який відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем", Ентоні Джошуа вирішив залякати українця добіркою своїх найефектніших нокаутів

Так 2017-го Джошуа нокаутував Кличка / Фото: Getty Images

Чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа опублікував в Instagram ролик з найяскравішими нокаутами у своїй профі-кар'єрі.

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Ей-Джей нагадав шанувальникам, як вирубив Повєткіна, Пулєва, але найбільшу частину в хронометражі добірки зайняли удари, якими британець у 2017-му відправив на пенсію Володимира Кличка, побивши того в рубці на лондонському стадіоні "Вемблі".

Дивіться, як 2017-го Джошуа нокаутував Кличка

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Єнтоні Джошуа та Володимир Кличко / Фото: AFP

Цим роликом Джошуа немов натякає Усику, що найближчої суботи на того чекає аналогічна доля.

"На добраніч", – написав при цьому Ентоні, додавши до цих слів "Zzz" – символ хропіння під час сну.

Зайвих роз'яснень ці слова не потребують: Джошуа намір відправити Усика спати своїми кулаками.

"Буде це права рука, аперкот чи джеб? Та що завгодно, тільки б це привело до перемоги", – заявив перед боєм з Усиком в інтерв'ю SkySports Джошуа.

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Порівняйте фізичну форму Ентоні Джошуа і Олександра Усика / Фото: Instagram

Хоча раніше британець стверджував, що є один момент, який змушує його побоюватися майбутнього бою – це стійка шульги Усика.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Відзначимо, що у букмекерів фаворит майбутнього бою – Джошуа. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на нічию – 21, на перемогу Усика – 3.0. Іншими словами, ймовірність виграшу британця становить 66 відсотків, українця – 30 відсотків.