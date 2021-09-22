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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Спокойной ночи, Усик! Джошуа пригрозил усыпить его, как Кличко

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
22 сентября, 10:39
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Перед боем с Александром Усиком, который состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", Энтони Джошуа решил запугать украинца подборкой своих самых эффектных нокаутов
Так в 2017-м Джошуа нокаутировал Кличко
Так в 2017-м Джошуа нокаутировал Кличко / Фото: Getty Images

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа опубликовал в Instagram ролик с самыми яркими нокаутами в своей профи-карьере.

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Эй-Джей напомнил поклонникам, как вырубил Поветкина, Пулева, но самую большую часть в хронометраже подборки заняли удары, которыми британец в 2017-м отправил на пенсию Владимира Кличко, избив того в рубке на лондонском стадионе "Уэмбли".

Смотрите, как в 2017-м Джошуа нокаутировал Кличко

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Энтони Джошуа и Владимир Кличко
Энтони Джошуа и Владимир Кличко / Фото: AFP

Этим роликом Джошуа словно намекает Усику, что в ближайшую субботу того ждет аналогичная участь.

"Спокойной ночи", – написал при этом Энтони, добавив к этим словам "Zzz" – символ храпа во время сна.

В лишних разъяснениях этот посыл не нуждается: Джошуа намерен отправить Усика спать своими кулаками.

"Будет это правая рука, апперкот или джеб? Да что-угодно, только бы это привело к победе", – заявил перед боем с Усиком в интервью SkySports Джошуа.

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Сравните физическую форму Энтони Джошуа и Александр Усика
Сравните физическую форму Энтони Джошуа и Александр Усика / Фото: Instagram

Хотя ранее британец утверждал, что есть один момент, который заставляет его опасаться предстоящего боя – это стойка левши Усика.

Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа / Фото: Reuters

Отметим, что у букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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