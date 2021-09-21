Боксер, який пустив кров Ф'юрі, списав Усика в бою з Джошуа

Отто Валлін вважає, що українець поки адаптується до суперважкої ваги, тому Ентоні Джошуа зможе його нокаутувати

Валлін не вірить в успіх Усика

Шведський суперважковаговик Отто Валлін дав свій прогноз на поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

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"Я вважаю, що Усик був чудовим важковаговиком, але в суперважкій вазі він не показав ще нічого. Тим не менш, я очікую гарного і конкурентного бою. Я віддаю перевагу Джошуа. Йому доведеться добре попрацювати в цьому бою, але він може достроково перемогти Усика. Габарити і вага зіграють ключову роль в цьому поєдинку. Мені здається, що Усик все ще в періоді адаптації до суперважкої ваги", – цитує Валліна allboxing.ru.

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Нагадаємо, Валлін став відомий два роки тому, коли зустрівся з Тайсоном Ф'юрі. І хоча бій британець виграв за очками, але все обличчя його було в крові.

Після поєдинку Тайсону наклали 47 швів.

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Бій Джошуа з Усиком пройде 25 вересня у Лондоні. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.