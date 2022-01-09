Знову проліт: Усик, Ломаченко та Папаченко залишилися без нагород у боксі

Відоме видання boxingscene.com опублікувало свою версію найкращих зі світу боксу за підсумками 2021 року.
Переможці визначилися у різних номінаціях, але в жодній з них не було місця для українців Усика чи Ломаченка.
Лише у суперечці за титул тренера року конкуренцію Едді Рейносо склав Анатолій Ломаченко, але у підсумку і він програв. До речі, раніше ми вже писали, що Ломаченко-старший програв титул Рейносо за версією WBA.
Далі по темі
Усі переможці за версією boxingscene.com:
- Боєць року: Сауль Альварес
- Бій року: Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер III
- Нокаут року: Ефе Аджабга – Брайан Говард
- Проспект року: Джаред Андерсон
- Сенсація року: Сандор Мартін – Майк Гарсія
- Раунд року: Гуан Франсиско Естрада – Роман Гонсалес II, раунд 12
- Тренер року: Едді Рейносо
- Повернення року: Кіко Мартінес
Раніше ми вже писали, що бійня Усика і Джошуа визнана найкращою у світі. У тому поєдинку Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.
Цікаво, що найкращим боксером року за версією The Ring був визнаний мексиканець Сауль Альварес. Він виграв нагороду вдруге у кар'єрі.