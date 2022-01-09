Знову проліт: Усик, Ломаченко та Папаченко залишилися без нагород у боксі

Українські боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко знову пролетіли повз нагороди за підсумками минулого року. Головні нагороди дісталися Саулю Альваресу та його тренеру

Ломаченко і Усик / Фото: Instagram

Відоме видання boxingscene.com опублікувало свою версію найкращих зі світу боксу за підсумками 2021 року.

Переможці визначилися у різних номінаціях, але в жодній з них не було місця для українців Усика чи Ломаченка.

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Лише у суперечці за титул тренера року конкуренцію Едді Рейносо склав Анатолій Ломаченко, але у підсумку і він програв. До речі, раніше ми вже писали, що Ломаченко-старший програв титул Рейносо за версією WBA.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Усі переможці за версією boxingscene.com:

Боєць року: Сауль Альварес

Сауль Альварес Бій року: Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер III

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Вайлдер III Нокаут року: Ефе Аджабга – Брайан Говард

Ефе Аджабга – Брайан Говард Проспект року: Джаред Андерсон

Джаред Андерсон Сенсація року: Сандор Мартін – Майк Гарсія

Сандор Мартін – Майк Гарсія Раунд року: Гуан Франсиско Естрада – Роман Гонсалес II, раунд 12

Гуан Франсиско Естрада – Роман Гонсалес II, раунд 12 Тренер року: Едді Рейносо

Едді Рейносо Повернення року: Кіко Мартінес

Раніше ми вже писали, що бійня Усика і Джошуа визнана найкращою у світі. У тому поєдинку Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця титули WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі.

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Цікаво, що найкращим боксером року за версією The Ring був визнаний мексиканець Сауль Альварес. Він виграв нагороду вдруге у кар'єрі.