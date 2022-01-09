Снова пролет: Усик, Ломаченко и Папаченко остались без наград в боксе

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко снова пролетели мимо наград по итогам прошлого года. Главные награды достались Саулю Альваресу и его тренеру

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

Известное издание boxingscene.com опубликовало свою версию лучших из мира бокса по итогам 2021 года.

Победители определились в разных номинациях, но ни в одной из них не оказалось места для украинцев Усика или Ломаченко.

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Лишь в споре за титул тренер года конкуренцию Эдди Рейносо составил Анатолий Ломаченко, но в итоге и он проиграл. Кстати, ранее мы уже писали, что Ломаченко-старший проиграл титул Рейносо по версии WBA.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

Все победители по версии boxingscene.com:

Боец года: Сауль Альварес

Сауль Альварес Бой года: Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер III

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер III Нокаут года: Эфе Аджабга – Брайан Ховард

Эфе Аджабга – Брайан Ховард Проспект года: Джаред Андерсон

Джаред Андерсон Сенсация года: Сандор Мартин – Майк Гарсия

Сандор Мартин – Майк Гарсия Раунд года: Хуан Франсиско Эстрада-Роман Гонсалес II, раунд 12

Хуан Франсиско Эстрада-Роман Гонсалес II, раунд 12 Тренер года: Эдди Рейносо

Эдди Рейносо Возвращение года: Кико Мартинес

Ранее мы уже писали, что бойня Усика и Джошуа признана лучшей в мире. В том поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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Интересно, что лучшим боксером года по версии The Ring был признан мексиканец Сауль Альварес. Он выиграл награду во второй раз в карьере.