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Усик проиграл Канело мегабитву

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
30 декабря, 08:21
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Авторитетное издание The Ring назвало абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса, а не Александра Усика, лучшим боксером 2021 года
Александр Усик vs Сауль Альварес
Александр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

В борьбе за это звание Сауль Альварес по прозвищу Канело обошел Тайсона Фьюри, Джоша Тейлора, Теренса Кроуфорда и украинца Александра Усика, в сентябре сенсационно одолевшего Энтони Джошуа.

Усик vs Канело
Усик vs Канело / Фото: Getty Images, Reuters

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О присуждении Канело звание боксера года сообщает сайт американского издания The Ring, которое называют библией мирового бокса.

Напомним, что в 2021 году мексиканец провел три боя, одолев Авни Йылдырыма, Билли Джо Сондерса и Калеба Планта. Таким образом, начав год с титулом WBA, уже в ноябре Канело собрал недостающие пояса и стал абсолютным чемпионом мира.

"Я делаю свое дело из-за любви к боксу. Все, что я получаю взамен, – честь для меня. Это мой бонус. Я чувствую себя отлично. Это уже моя вторая подобная награда, но, надеюсь, их будет еще много", – заявил Канело.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес
Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

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Напомним, став чемпионом мира в категориях от 67 до 79 кг, 31-летний Сауль Альварес решил подняться в крузервейт – бывший дивизион Александра Усика. Более того, со временем не исключен поединок Канело – Усик.

Александр Усик vs Сауль Альварес
Александр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Интересно, что Усик уже заявил, что не против подраться с Канело. "Если он хочет боксировать со мной в крузервейте, я смогу спуститься туда, но при условии, что у меня останутся пояса в супертяжелом весе, ведь я вернусь обратно", – отметил украинец.

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Правда, секретом успехов Канело называют не только боксерские навыки. По словам чемпиона мира-2011 среди любителей Евгения Хитрова, потенциальный соперник Усика сидит на сумасшедшей химии.

Смотрите, как в ноябре Канело нокаутировал Планта

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