Боя Усик – Фьюри хотят все, но его не будет: названа причина

Против весеннего поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри выступает один человек – обязательный претендент на пояс Цыганского короля Диллиан Уайт. И это все ломает

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters

Александр Усик весной, скорей всего, не подерется с Тайсоном Фьюри. Хотя в этом бое за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте заинтересованы все. Такое заявление сделал промоутер украинца Александр Красюк.

"Разговоры о поединке Усик – Фьюри имеют очень серьезную подоплеку. Сегодня этот бой хочет Фьюри, его промоутеры и менеджеры. Этот бой хочет Усик, его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы этот поединок состоялся, как и его промоутеры".

"Единственный человек, который против этого всего дела, – это Диллиан Уайт (обязательный претендент на пояс WBC, которым владеет Фьюри). Но у Уайта общий с Джошуа промоутер – Эдди Хирн. Тот, на самом деле, больше за то, чтобы поединок Усик – Фьюри состоялся, нежели наоборот. Но с точки зрения его бизнеса провести для своего подопечного Уайта поединок с чемпионом Фьюри в Британии – тоже сладкая булочка".

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

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"Джошуа готов сделать шаг в сторону только при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем боя Усик – Фьюри. Но ни один человек на планете Земля не сможет это гарантировать – с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятными, по состоянию на сегодня, весной являются бой Фьюри – Уайт и реванш Джошуа – Усик", – заявил Александр Красюк каналу BoxOffice.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Ранее бывший спарринг-партнер украинца Дэвид Аллен заявил, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.

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