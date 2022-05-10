Нудно жити на пенсії. Ф'юрі заінтригував фанів несподіваною новиною

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі звернувся до своїх уболівальників з приводу подальшої кар'єри

Епатажний британець продовжує тримати загальну увагу до своєї особи. Незважаючи на гучну заяву про завершення кар'єри, Ф'юрі вирішив закрутити інтригу по максимуму.

Циганський король записав відеозвернення щодо своєї подальшої кар'єри та опублікував у сториз Instagram.

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"Привіт, це Тайсон Ф'юрі, також відомий як Циганський король. У мене фантастичні та неймовірні новини, від яких у вас щелепа відвалиться. Подробиці будуть зовсім скоро, тож стежте", – сказав Ф'юрі.

Раніше ми писали, що заява Тайсона Фьюрі про завершення кар'єри після поєдинку з Вайтом може бути рекламним трюком.

Адже існує негласна домовленість, що Ф'юрі тепер зустрінеться з переможцем реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Щоб визначити абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Також ми повідомляли, що у 2023 році має відбутися поєдинок двох найнебезпечніших людей у боксі та ММА – Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну.

Два найгрізніші нокаутери світу повинні визначити найсильнішого / Фото: Колаж: Сьогодні