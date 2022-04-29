Ф'юрі повернеться в ринг заради Усика. У британця контракт ще на два бої в Америці

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів блискучий захист титулу в поєдинку проти Ділліана Вайта. Відразу після бою Циганський король оголосив про завершення професійної кар'єри.
Такий вчинок став несподіванкою для промоутера Боба Арума. Він все ще сподівається, що Ф'юрі блефує і повернеться в ринг заради поєдинку за абсолютне чемпіонство. Тим більше, що у Арума є аргумент у контракті боксера.
"Якщо у бійця є контракт із промоутером, але він вирішив завершити кар'єру, то він має право на це. Так, у нас є контракт на ще два поєдинки в Америці.
Чи реально, що він завершить кар'єру? Це ж Тайсон Ф'юрі. Він сам вирішує, що робити. З ним можливо все що завгодно. Але незважаючи ні на що, він назавжди залишиться моїм добрим другом.
Контракт був на п'ять боїв у США. Але в ньому є пункт, що у разі завоювання чемпіонського титулу він автоматично пролонгується ще на один бій. Тож залишилося ще два бої в Америці", – цитує Арума vringe.com.
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Відмітимо, всі фанати боксу сподіваються побачити грандіозний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. У ньому мають зустрітися Тайсон Ф'юрі та переможець реваншу Усик – Джошуа. До речі, співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен уже почав підраховувати прибуток від майбутнього мегафайту.