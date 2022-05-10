Скучно жить на пенсии. Фьюри заинтриговал фанов неожиданной новостью

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри обратился к своим болельщикам по поводу дальнейшей карьеры

Эпатажный британец продолжает держать всеобщее внимание к своей персоне. Несмотря на громкое заявление о завершении карьеры, Фьюри решил закрутить интригу по максимуму.

Цыганский король записал видеообращение относительно своей дальнейшей карьеры и опубликовал в сториз Instagram.

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"Привет, это Тайсон Фьюри, также известный как Цыганский король. У меня фантастические и невероятные новости, от которых у вас челюсть отвалится. Подробности будут совсем скоро, так что следите", – сказал Фьюри.

Ранее мы писали, что заявление Тайсона Фьюри о завершении карьеры после поединка с Уайтом может оказаться рекламным трюком.

Ведь существует негласная договоренность, что Фьюри теперь встретится с победителем реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Чтобы определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Также мы сообщали, что в 2023 году должен состояться поединок двух самых опасных людей в боксе и ММА – Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

Два самых грозных нокаутера мира должны определить сильнейшего / Фото: Коллаж: Сегодня