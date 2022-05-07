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Потушит свет. Обидчик Льюиса знает, как Усик побьет Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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7 мая, 14:40
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Британский боксер Тайсон Фьюри считает себя величайшим боксером современности. Однако с этим не согласен экс-чемпион мира Хасим Рахман
Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

Цыганский король покинул профессиональный бокс на гребне славы. Непобежденный чемпион мира по версии WBC в последнем поединке добился эффектной победы над Диллианом Уайтом и заявил, что уходит на пенсию.

Многие эксперты сомневаются в искренности скандального боксера и надеятся увидеть поединок с его участием за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Возможным соперником Фьюри называют украинца Александра Усика, если тот победит в реванше Энтони Джошуа.

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Но если поединку Усик – Фьюри суждено будет состояться, то шансов победить украинца у Цыганского короля немного. Так считает экс-чемпион мира Хасим Рахман.

"Усик может его побить. Преимущество Тайсона Фьюри в том, что большинство супертяжей реально медленные, и он боксирует с ними. Но если ты идешь против боксера, такого, как Стив Каннингхэм, могут случиться плохие вещи. Усик на пике. Он пришел в супертяжи, и я думаю, может побить Тайсона Фьюри.

Большинство супертяжей стоят напротив тебя. И Тайсон может доносить удары, вязать. Усик не такого плана боец. Он не позволит ему использовать его вес и размер. По факту, он использует его размер и вес против него. Он заставит его делать небольшие рывки и боксировать. Он заставит его делать это все 12 раундов.

Мне кажется, Тайсон весит в районе 136 кг и выдохнется. Я считаю, то, что он использует против таких ребят, как Деонтей Уайлдер… Он же брутальный панчер, но не особо хороший боксер. Он не мог препятствовать Фьюри, когда тот его вязал. Но такой, как Усик, с его атлетизмом, развернет это против Тайсона и изнурит его, а потом, наверное, нокаутирует", – приводит слова Рахмана vringe.com.

Александр Усик vs Тайсон Фьюри
Александр Усик vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Интересно, что в гипотетическом поединке Усика против лучшего боксера мира – Сауля Альвареса, Рахман напророчил победу мексиканцу.

Хасим Рахман сомневается в силе удара Усика
Хасим Рахман сомневается в силе удара Усика / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, в 2001 году Хасим Рахман, по прозвищу Скала, сотворил сенсацию нокаутировав легендарного Леннокса Льюса.

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