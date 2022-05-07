Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Погасить світло. Кривдник Льюїса знає, як Усик поб'є Ф'юрі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 14:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Британський боксер Тайсон Ф'юрі вважає себе найкращим боксером сучасності. Однак із цим не згоден екс-чемпіон світу Хасим Рахман
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Циганський король залишив професійний бокс на гребені слави. Непереможений чемпіон світу за версією WBC в останньому поєдинку досяг ефектної перемоги над Ділліаном Вайтом і заявив, що йде на пенсію.

Багато експертів сумніваються в щирості скандального боксера і сподіваються побачити поєдинок з його участю за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Можливим суперником Ф'юрі називають українця Олександра Усика, якщо той переможе у реванші Ентоні Джошуа.

Реклама

Але якщо поєдинку Усик – Ф'юрі судилося відбутися, то шансів перемогти українця у Циганського короля небагато. Так вважає екс-чемпіон світу Хасім Рахман.

"Усик може його побити. Перевага Тайсона Ф'юрі в тому, що більшість супертяжів реально повільні, і він боксує з ними. Але якщо ти йдеш проти боксера, такого, як Стів Каннінгхем, можуть статися погані речі. Усик на піку. Він прийшов у супертяжі, і я думаю, може побити Тайсона Ф'юрі.

Більшість супертяжів стоять навпроти тебе. І Тайсон може доносити удари, в'язати. Усик не такого плану боєць. Він не дозволить йому використовувати його вагу та розмір. За фактом, він використає його розмір і вагу проти нього. Він змусить його робити невеликі ривки та боксувати. Він змусить його робити це 12 раундів.

Мені здається, Тайсон важить у районі 136 кг і видихнеться. Я вважаю, що він використовує проти таких хлопців, як Деонтей Вайлдер… Він же брутальний панчер, але не дуже хороший боксер. Він не міг перешкоджати Ф'юрі, коли той його в'язав. Але такий, як Усик, з його атлетизмом, розгорне це проти Тайсона та виснажить його, а потім, мабуть, нокаутує", – наводить слова Рахмана vringe.com.

Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Реклама

Цікаво, що у гіпотетичному поєдинку Усика проти найкращого боксера світу – Сауля Альвареса, Рахман пророкує перемогу мексиканцю.

Хасим Рахман сумнівається у силі удару Усика
Хасим Рахман сумнівається у силі удару Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, в 2001 році Хасим Рахман, на прізвисько Скала, створив сенсацію нокаутувавши легендарного Леннокса Льюса.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
Сьогодні
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
83
2
Ліверпуль Ліверпуль
82
3
Челсі Челсі
66
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севілья Севілья
64
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
77
2
Інтер Інтер
75
3
Наполі Наполі
70
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти