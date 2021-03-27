Повєткін – Уайт: де дивитися перший великий бій супертяжів у 2021 році

Список трансляцій поєдинку між "Російським Витязем" і "Викрадачем тел" за діамантовий пояс WBC

Сьогодні в Гібралтарі нарешті відбудеться довгоочікуваний реванш між тимчасовим чемпіоном WBC Олександром Повєткіним з Росії і британцем Ділліаном Уайтом. Повєткін – Уайт онлайн-трансляція доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Бій між 41-річним Повєткіним і 32-річним Уайтом в прямому ефірі покажуть телеканали ESPN, Sky Sports і РЕН ТВ. А також онлайн можна дивитися на спортивному стрімінговом сервісі DAZN. Орієнтовний початок поєдинку – 23:15 за київським часом.

Олександр Повєткін – Ділліан Уайт / Фото: matchroomboxing

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Нагадаємо, що в серпні 2020 року у Великобританії Повєткін нокаутував Уайта в п'ятому раунді і завоював тимчасовий титул WBC.

41-річний Повєткін на прізвисько "Російський витязь" провів 39 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав дві поразки (від Володимира Кличка і Ентоні Джошуа), ще один поєдинок закінчився внічию.

Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

В активі 32-річного Уайта на прізвисько "Викрадач тіл" 27 перемог при двох поразках (від Повєткіна і Джошуа) в 29 боях на професійному рингу.

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Ділліан Уайт / Фото: Instagram

А нокаут в бою Повєткін – Уайт був визнаний кращим в 2020 році.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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