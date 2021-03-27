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Поветкин – Уайт: где смотреть первый большой бой супертяжей в 2021 году

27 марта, 14:10

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций поединка между "Русским Витязем" и "Похитителем тел" за бриллиантовый пояс WBC

Сегодня в Гибралтаре наконец-то состоится долгожданный реванш между временным чемпионом WBC Александром Поветкиным из России и британцем Диллианом Уайтом. Поветкин – Уайт онлайн-трансляция доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Бой между 41-летним Поветкиным и 32-летним Уайтом в прямом эфире покажут телеканалы ESPN, Sky Sports и РЕН ТВ. А также онлайн можно смотреть на спортивном стриминговом сервисе DAZN. Ориентировочное начало поединка – 23:15 по киевскому времени.

Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Александр Поветкин – Диллиан Уайт / Фото: matchroomboxing

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Напомним, что в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде и завоевал временный титул WBC.

41-летний Поветкин по прозвищу "Русский витязь" провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения (от Владимира Кличко и Энтони Джошуа), еще один поединок закончился вничью.

Александр Поветкин

Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

В активе 32-летнего Уайта по прозвищу "Похититель тел" 27 побед при двух поражениях (от Поветкина и Джошуа) в 29 боях на профессиональном ринге.

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Диллиан Уайт

Диллиан Уайт / Фото: Instagram

А нокаут в бою Поветкин – Уайт был признан лучшим в 2020 году.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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