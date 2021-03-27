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Усик тоже в очереди. Поветкин не боится "Похитителя тел" и уже говорит про украинца

27 марта, 10:42

Елена Павлова Елена Павлова

Российский боксер отметил, что накануне предыдущего боя готовил другие удары, а сработал апперкот

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин рассказал, как собирается действовать против Диллиана Уайта во время реванша 27 марта в Гибралтаре. Напомним, что летом 2020-го россиянин неожиданно нокаутировал британца Уайта в 5-м раунде и забрал временный пояс WBC, а тот нокаут был признан лучшим в 2020 году.

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Александр Поветкин

Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

"Перед боем с Уайтом я отрабатывал левый хук и удары справа, но сработал апперкот. Никогда не знаешь, какой удар сработает в следующий раз. Я попытаюсь лучше защищаться. Мои защитные навыки должны быть лучше. Я также попытаюсь наносить более короткие удары и не повторить ошибки предыдущего боя", – цитирует Поветкина Sky Sports

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Россиянин не боится мести британца и уже думает о следующих соперниках: "Уайт может делать все, что захочет. Я готов ко всему. Я не часто пересматривал первый поединок, но обратил внимание на допущенные мной ошибки. С кем хотел бы боксировать дальше? Было бы очень интересно снова подраться с Джошуа. Или с Тайсоном Фьюри, поскольку они оба – хорошие боксеры. Александр Усик тоже ждет своего шанса"

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Поветкин – Уайт

Поветкин – Уайт / Фото: matchroomboxing

Напомним, что 41-летний Поветкин провел 39 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, еще один поединок закончился вничью. В активе 32-летнего Уайта по прозвищу "Похититель тел" 27 побед при двух поражениях в 29 боях на профессиональном ринге.

Поветкин – Уайт. Лучший нокаут-2020 Видео: WBC

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боксер Александр Поветкин супертяжелый вес реванш Диллиан Уайт
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