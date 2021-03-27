Усик теж в черзі. Повєткін не боїться "Викрадача тіл" і вже говорить про українця

Тимчасовий чемпіон WBC у суперважкій вазі Олександр Повєткін розповів, як збирається діяти проти Ділліана Уайта під час реваншу 27 березня в Гібралтарі. Нагадаємо, що влітку 2020-го росіянин несподівано нокаутував британця Уайта у 5-му раунді і забрав тимчасовий пояс WBC, а той нокаут був визнаний кращим у 2020 році.

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Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

"Перед боєм з Уайтом я відпрацьовував лівий хук і удари справа, але спрацював аперкот. Ніколи не знаєш, який удар спрацює наступного разу. Я спробую краще захищатися. Мої захисні навички повинні бути краще. Я також спробую наносити більш короткі удари і не повторити помилки попереднього бою", – цитує Повєткіна Sky Sports

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Росіянин не боїться помсти британця і вже думає про наступних суперників: "Уайт може робити все, що захоче. Я готовий до всього. Я не часто переглядав перший поєдинок, але звернув увагу на допущені мною помилки. З ким хотів би боксувати далі? Було б дуже цікаво знову побитися з Джошуа. Або з Тайсоном Ф'юрі, оскільки вони обидва – хороші боксери. Олександр Усик теж чекає свого шансу"

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Повєткін – Вайт / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, що 41-річний Повєткін провів 39 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав дві поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта на прізвисько "Викрадач тіл" 27 перемог при двох поразках у 29 боях на професійному ринзі.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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