Повєткін нічого не зміг зробити з Кличком. Російському витязь не вистачило потужності

Відомий російський боксер Олександр Повєткін готується провести реванш з британським супертяжем Ділліаном Уайтом. Поєдинок пройде 27 березня в Гібралтарі. А напередодні тимчасовий чемпіон WBC згадав свої поєдинки з британцем Ентоні Джошуа і українцем Володимиром Кличком. Повєткін пояснив, чому поступився обом суперникам.

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"Де була моя міць в боях з Джошуа і Володимиром Кличком? Цікаве питання. Коли я перебував з ними в рингу, то намагався зробити все, що міг. Але ці хлопці були сильнішими за мене і все. Що я можу сказати? Питання не в потужності, звичайно. Вони просто були сильніші і краще за мене", – сказав Повєткін на YouTube-каналі FightHype

Олександр Повєткін / Фото: matchroomboxing

41-річний "Російський витязь" по ходу кар'єри зустрічався в рингу з двома українцями. У 2013-му в Москві одноголосним рішенням суддів програв Володимиру Кличку, а чотири роки по тому таким же чином в тому ж місті виграв у Андрія Руденка.

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Раніше Повєткін озвучив умову для бою з українцем Усиком. "Російський Витязь" хоче грошей. Багато грошей...

Нагадаємо, що в своєму останньому бою влітку 2020 Повєткін нокаутував Уайта став тимчасовим чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC. Той нокаут був визнаний кращим у 2020 році.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

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