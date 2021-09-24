Поцілунок на удачу: Усик вміє приколюватися навіть перед супербоєм

Український боксер Олександр Усик провів традиційну прес-конференцію, на яку він прийшов в образі Джокера. Цю подію не міг пропустити його друг Василь Ломаченко. За таку відданість Олександр віддячив в своєму стилі.
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Коли в кулуарах Ломаченко відповідав на питання журналістів, Усик, проходячи повз Василя, поцілував його у вухо. Ломаченко спокійно відреагував на екстравагантну витівку Олександра і незворушно продовжив інтерв'ю.
Чемпіонський бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.
Очікується, що боксери вийдуть у ринг не раніше півночі за київським часом.
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