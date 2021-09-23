Джокер Усик зібрався грати з Джошуа в шахи. А як же війна?

Олександр Усик і Ентоні Джошуа вперше зустрілися віч-на-віч напередодні їх чемпіонського бою. Сьогодні боксери провели в Лондоні прес-конференцію.
На зустріч з журналістами Усик прийшов в образі Джокера. Але був налаштований позитивно.
"Чи буде між нами війна в рингу? Я не несу війну, я несу тільки світло, це буде тільки бокс. Кожен з нас буде робити те, що йому вигідно і потрібно. Це спочатку будуть такі шахи. Далі буде шах і мат", – цитує Олександра Xsport.
Нагадаємо, що на всі питання Усик відповідав виключно українською мовою.
Після прес-конференції боксери провели дуель поглядів, а потім потиснули один одному руки.
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Чемпіонський бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу Тоттенхем.