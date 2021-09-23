Усик буде проти двох британців у рингу: імена "куплених" суддів бою

Став відомий склад суддівської бригади на суботній бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа і його українським візаві Олександром Усиком.
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Рефері в рингу призначили співвітчизника британця Ентоні Джошуа – Майкла Александера з Донкастера. Про це повідомляє DailyStar.
Підрахунком очок, які визначать переможця, якщо бій триватиме всі 12 раундів, займуться Говард Фостер (Велика Британія), Стів Вайсфельд (США) і Віктор Фесечко (Україна).
Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу в першій середній ваговій категорії Роман Кармазін заявив, що на прихильність суддів Усіку розраховувати не варто.
"Потрібно розуміти, на чиїй території бій, а це значить, що судді і всі... Ну, хтось підкуплений, заряджений", – цитує Кармазіна СЕ .
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