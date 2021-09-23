Усик буде проти двох британців у рингу: імена "куплених" суддів бою

Нараховувати бали боксерам 25 вересня на лондонському стадіоні "Тоттенгем" будуть їхні земляки, а ось третім у рингу призначили співвітчизника Джошуа

Усик, Джошуа і рефері в рингу / Фото: Getty Images, Twitter

Став відомий склад суддівської бригади на суботній бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа і його українським візаві Олександром Усиком.

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Рефері в рингу призначили співвітчизника британця Ентоні Джошуа – Майкла Александера з Донкастера. Про це повідомляє DailyStar.

Підрахунком очок, які визначать переможця, якщо бій триватиме всі 12 раундів, займуться Говард Фостер (Велика Британія), Стів Вайсфельд (США) і Віктор Фесечко (Україна).

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Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу в першій середній ваговій категорії Роман Кармазін заявив, що на прихильність суддів Усіку розраховувати не варто.

"Потрібно розуміти, на чиїй території бій, а це значить, що судді і всі... Ну, хтось підкуплений, заряджений", – цитує Кармазіна СЕ .

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