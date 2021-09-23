Я буду веселитися: несподіване зізнання Джошуа перед боєм з Усиком

Чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від поєдинку з Олександром Усиком. Бій пройде 25 вересня у Лондоні.

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"Я взагалі не відчуваю тиску, я буду по-справжньому веселитися. Коли я вийду на ринг, я буду показувати все, що я вмію, а досвід у мене величезний.

Я пройшов через багато випробувань. І я правда хочу битися з Усиком. Саме в бою з такими чемпіонами, як Олександр, ти розумієш, наскільки ти сильний", – заявив Джошуа.