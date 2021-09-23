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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Джошуа – Усик: прогноз букмекерів на бій

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 вересня, 13:01
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Аналітики вважають, що поєдинок року на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні 25 вересня завершиться достроково, при цьому 67 відсотків на перемогу дають британцеві
Усик перед боєм із Джошуа
Усик перед боєм із Джошуа / Фото: Reuters

Найближчої суботи Олександр Усик уперше в своїй профі-кар'єрі вийде в ринг нефаворитом. На те, що українець зможе перемогти Ентоні Джошуа, букмекерами 1XBET встановлено коефіцієнт 3.48.

Коефіцієнт на перемогу Ентоні Джошуа дорівнює 1.44, на нічию – 19.0.

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Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

  • Перемога Джошуа 67%
  • Перемога Усика 28%
  • Нічия 5%

При цьому аналітики схильні до того, що бій Джошуа – Усик 25 вересня завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.668, на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.94.

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Ентоні Джошуа vs Олександр Усик
Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Instagram

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ БІЙ

Найбільш ймовірними для дострокової перемоги одного із суперників букмекери називають раунди з сьомого по дев'ятий.

  • 1 раунд 19.00
  • 2 раунд 18.00
  • 3 раунд 15.00
  • 4 раунд 13.00
  • 5 раунд 12.00
  • 6 раунд 11.50
  • 7 раунд 11.00
  • 8 раунд 11.00
  • 9 раунд 11.00
  • 10 раунд 16.00
  • 11 раунд 18.00
  • 12 раунд 18.00

Постер бою Усик – Джошуа
Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

КОТИРУВАННЯ НА ТИП ПЕРЕМОГИ

  • Технічним нокаутом 2.20
  • Одноголосним рішенням суддів 3.10
  • Нокаутом 4.50
  • Роздільним рішенням суддів 9.00
  • Рішенням більшості голосів 15.0
  • Відмовою суперника 30.0
  • Дискваліфікацією суперника 70.0
  • Технічним рішенням 70.0
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ХТО ЗДІЙСНИТЬ НОКДАУН

  • Джошуа: Так 1.6 Ні 2.19
  • Усик: Так 3.4 Ні 1.27

Додамо, що, за прогнозами букмекерів, Джошуа завдасть більше ударів за бій, ніж Усик (коефіцієнти 1.53 проти 2.25 на користь британця).

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012
Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

Разом з тим нагадаємо, що в кар'єрі Ентоні Джошуа вже був випадок, коли він вважався беззаперечним фаворитом, але при цьому програв. Це сталося у першому поєдинку британця з Енді Руїсом в 2019 році.

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