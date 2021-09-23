Джошуа – Усик: прогноз букмекерів на бій

Найближчої суботи Олександр Усик уперше в своїй профі-кар'єрі вийде в ринг нефаворитом. На те, що українець зможе перемогти Ентоні Джошуа, букмекерами 1XBET встановлено коефіцієнт 3.48.
Коефіцієнт на перемогу Ентоні Джошуа дорівнює 1.44, на нічию – 19.0.
Читайте також: "У Усика є одна страшна річ": промоутер Джошуа занервував
Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:
- Перемога Джошуа 67%
- Перемога Усика 28%
- Нічия 5%
При цьому аналітики схильні до того, що бій Джошуа – Усик 25 вересня завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.668, на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.94.
КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ БІЙ
Найбільш ймовірними для дострокової перемоги одного із суперників букмекери називають раунди з сьомого по дев'ятий.
- 1 раунд 19.00
- 2 раунд 18.00
- 3 раунд 15.00
- 4 раунд 13.00
- 5 раунд 12.00
- 6 раунд 11.50
- 7 раунд 11.00
- 8 раунд 11.00
- 9 раунд 11.00
- 10 раунд 16.00
- 11 раунд 18.00
- 12 раунд 18.00
КОТИРУВАННЯ НА ТИП ПЕРЕМОГИ
- Технічним нокаутом 2.20
- Одноголосним рішенням суддів 3.10
- Нокаутом 4.50
- Роздільним рішенням суддів 9.00
- Рішенням більшості голосів 15.0
- Відмовою суперника 30.0
- Дискваліфікацією суперника 70.0
- Технічним рішенням 70.0
ХТО ЗДІЙСНИТЬ НОКДАУН
- Джошуа: Так 1.6 Ні 2.19
- Усик: Так 3.4 Ні 1.27
Додамо, що, за прогнозами букмекерів, Джошуа завдасть більше ударів за бій, ніж Усик (коефіцієнти 1.53 проти 2.25 на користь британця).
Разом з тим нагадаємо, що в кар'єрі Ентоні Джошуа вже був випадок, коли він вважався беззаперечним фаворитом, але при цьому програв. Це сталося у першому поєдинку британця з Енді Руїсом в 2019 році.