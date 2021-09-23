Джошуа – Усик: прогноз букмекерів на бій

Аналітики вважають, що поєдинок року на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні 25 вересня завершиться достроково, при цьому 67 відсотків на перемогу дають британцеві

Усик перед боєм із Джошуа / Фото: Reuters

Найближчої суботи Олександр Усик уперше в своїй профі-кар'єрі вийде в ринг нефаворитом. На те, що українець зможе перемогти Ентоні Джошуа, букмекерами 1XBET встановлено коефіцієнт 3.48.

Коефіцієнт на перемогу Ентоні Джошуа дорівнює 1.44, на нічию – 19.0.

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Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів наступна:

Перемога Джошуа 67%

Перемога Усика 28%

Нічия 5%

При цьому аналітики схильні до того, що бій Джошуа – Усик 25 вересня завершиться достроково. Коефіцієнт на це – 1.668, на те, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, – 1.94.

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Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Instagram

КОЛИ ЗАКІНЧИТЬСЯ БІЙ

Найбільш ймовірними для дострокової перемоги одного із суперників букмекери називають раунди з сьомого по дев'ятий.

1 раунд 19.00

19.00 2 раунд 18.00

18.00 3 раунд 15.00

15.00 4 раунд 13.00

13.00 5 раунд 12.00

12.00 6 раунд 11.50

11.50 7 раунд 11.00

11.00 8 раунд 11.00

11.00 9 раунд 11.00

11.00 10 раунд 16.00

16.00 11 раунд 18.00

18.00 12 раунд 18.00

Постер бою Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

КОТИРУВАННЯ НА ТИП ПЕРЕМОГИ

Технічним нокаутом 2.20

Одноголосним рішенням суддів 3.10

Нокаутом 4.50

Роздільним рішенням суддів 9.00

Рішенням більшості голосів 15.0

Відмовою суперника 30.0

Дискваліфікацією суперника 70.0

Технічним рішенням 70.0

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ХТО ЗДІЙСНИТЬ НОКДАУН

Джошуа: Так 1.6 Ні 2.19

Так 1.6 Ні 2.19 Усик: Так 3.4 Ні 1.27

Додамо, що, за прогнозами букмекерів, Джошуа завдасть більше ударів за бій, ніж Усик (коефіцієнти 1.53 проти 2.25 на користь британця).

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

Разом з тим нагадаємо, що в кар'єрі Ентоні Джошуа вже був випадок, коли він вважався беззаперечним фаворитом, але при цьому програв. Це сталося у першому поєдинку британця з Енді Руїсом в 2019 році.