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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"У Усика є одна страшна річ": промоутер Джошуа занервував

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
22 вересня, 15:49
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Організатор майбутнього бою Ентоні Джошуа проти Олександра Усика британський промоутер Едді Гірн назвав головні козирі суперників – в перемозі свого підопічного він не переконаний
Усик лякає табір Джошуа своїм розумом
Усик лякає табір Джошуа своїм розумом / Фото: Reuters

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн перед поєдинком на лондонському стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня виписав більше компліментів супернику свого підопічного, Олександру Усику, ніж самому Ей-Джею.

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Може, в такий спосіб Гірн намагається всього лише переконати якомога більше британців придбати платну трансляцію бою, а отже, збільшити свій прибуток від поєдинку. Однак, за словами Едді, він реально переживає щодо того, чи виграє Джошуа.

"Чи зможе Ей-Джей використати свій джеб і свої розміри? Чи залишить він уже в ранніх раундах сліди на обличчі Олександра? Або все-таки Усик отримає вигоду зі свого руху? Я реально нервую", – наводить слова Едді Гірна SkySports

Олександр Усик і Едді Гірн
Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters

"Джошуа має перемогти Усика, щоб зберегти мрію про титул абсолютного чемпіона світу. Але Усик безумовно входить до п'ятірки найкращих суперважів у світі. Може, він навіть суперваж №1 у світі – це страшна річ"

"Ми повертаємося до великого Евандера Холіфілда, який, як і Усик, прийшов із крузервейту"

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото: Reuters

"Усик боксував з Уїзерспуном, потім із Чісорою. І люди казали: "Він таки так? Чи все-таки ні? " Може, в цьому бою він покаже, що "таки так". Але сподіваюся, що українцеві це не вдасться"

Олександр Усик і Ентоні Джошуа
Олександр Усик і Ентоні Джошуа / Фото: Reuters

"Нас чекає велика битва розумів. Є одна річ, яка мене лякає в Усику, – це його розум і його здатність виснажити суперника і перехитрити його. Позаяк Ей-Джей хоче продемонструвати свою брутальність. Сподіваюся, брутальність все-таки переважить", – підсумував Едді Гірн.

Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012
Джошуа і Усик вигравали золото на Олімпіаді-2012

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Нагадаємо, аналітики букмекерських контор дають 66 відсотків на перемогу Джошуа, 30 відсотків – на виграш Усика і 4 відсотки – на нічию.

За словами Олександра Красюка, промоутера Усика, в разі перемоги українця 25 вересня, суперники зустрінуться в ринзі ще раз – в договорі прописаний реванш.

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