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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Від правлячої партії! Легендарного боксера висунули в президенти

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 вересня, 16:55
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Менні Пакьяо може стати главою Філіппін наступної весни, а саме 9 травня
Пак'яо з головою поринає в політику
Пак'яо з головою поринає в політику / Фото: AFP

42-річний Менні Пак'яо – єдиний в історії боксер, який був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях – офіційно став кандидатом на пост президента Філіппін.

У листопаді минулого року сенатор Пак'яо очолив правлячу партію країни НДП-Лабан (Філіппінська демократична партія – Сила народу), яка тепер висунула його кандидатуру на пост глави держави.

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Про це повідомляє Reuters.

Вибори президента Філіппін відбудуться 9 травня 2022 року.

Легенда боксу Менні Пакьяо
Легенда боксу Менні Пакьяо / Фото: AFP

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Згідно з конституцією країни, 76-річний Родріго Дутерте більше не зможе балотуватися на пост президента. У серпні він оголосив про бажання балотуватися на пост віцепрезидента Філіппін. На посаду ж глави держави Дутерте запропонував кандидатуру своєї дочки Сари, яка нині є мером міста Давао.

Нагадаємо, 22 серпня в Лас-Вегасі Пак'яо поступився одноголосним рішенням суддів чемпіону WBA в напівсередній вазі кубинцеві Йорденісу Угасу, після чого вирішив зав'язати з боксом.

Після тієї поразки Пак'яо навіть не міг сам їсти - його годувала з ложки дружина Джинкі.

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