Повернення скасовується: зірвався бій легендарного Менні Пак'яо

Бій між знаменитим філіппінцем Менні Пак'яо і американцем Ерролом Спенсом за титули чемпіона WBA і IBF в напівсередній не відбудеться. Чинний чемпіон знявся з бою через травму

Менні Пак'яо планує повернутися на ринг у серпні / Фото: AFP

Бій був запланований на 21 серпня, але недавнє медобстеження Спенса виявили у боксера серйозні проблеми зі здоров'ям – розрив сітківки лівого ока.

"Я дуже розчарований тим, що не зможу битися з Менні Пак'яо 21 серпня. На жаль, лікарі знайшли проблему в моєму лівому оці і сказали, що мені потрібно якомога швидше зробити операцію, і що я не можу битися в такому стані. Я хочу вибачитися перед усіма ", – цитує боксера Yahoo! Sports.

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Втім, видання повідомляє, що Пак'яо все одно може провести бій, замінивши Спенса на кубинця Йорденіса Угаса – чемпіона WBA (Super) в напівсередній вазі. Раніше у Пак'яо відібрали чемпіонський пояс WBА.

Менні Пак'яо – перший і до теперішнього часу єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.

Всього на його рахунку 71 поєдинок в професійному боксі, він здобув 62 перемоги і зазнав 7 поразок, ще два бої завершилися внічию.