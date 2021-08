Сенатора Філіппін побили в Лас-Вегасі. Раніше він був чемпіоном

У Лас-Вегасі завершився боксерський вечір, де головною родзинкою був вихід в ринг легендарного Менні Пакьяо.

Після дворічної перерви сенатор Філіппін вийшов на чемпіонський бій за версією WBA в напівсередній вазі. Його суперником був кубинський боксер Йорденіс Угас.

What pandemic are you talking about? #PacquiaoUgas pic.twitter.com/ibJItloxio