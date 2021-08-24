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Пакьяо не може сам їсти. Моторошні наслідки поразки від Угаса

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
24 серпня, 19:47
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Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо після поразки від Йорденіса Угаса не може самостійно харчуватися. Його годує з ложки дружина Джинкі
Джинкі доглядає за чоловіком після поразки
Джинкі доглядає за чоловіком після поразки

Зовсім погані справи у Менні Пакьяо після недільного бою. Легендарний боксер не може сам їсти і його годує з ложки дружина Джинкі.

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Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо зазнав поразки в бою за чемпіонський пояс WBA в напівсередній вазі. Менні за очками поступився кубинцеві Йорденісу Угасу.

Поразка для сенатора Філіппін виявилося болючою і в прямому і переносному сенсі. Пакьяо замислюється про завершення кар'єри. І лікується. Боксеру так дісталося в бою, що його змушена годувати дружина.

Для 42-річного Менні – це була восьма поразка в кар'єрі. У нього ще є 62 перемоги і 2 нічиї.

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Пакьяо повинен був боксувати проти Ерола Спенса за титули чемпіона WBA і IBF в напівсередній вазі, але бій зірвався через травму Спенса.

У січні 2021-го Пакьяо позбавили титулу за тривалий простій. Менні отримав звання "чемпіон у відпустці" і право боксувати за титул в першому ж поєдинку після повернення.

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