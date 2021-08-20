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Пак'яо – Угас: коли бій і де дивитися повернення легендарного філіппінця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 серпня, 12:42
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В ніч з суботи на неділю в Лас-Вегасі пройде грандіозний боксерський вечір, головною подією якого стане повернення на ринг легендарного філіппінця Менні Пак'яо
Пак'яо і Угас розіграють титул WBA Super
Пак'яо і Угас розіграють титул WBA Super

42-річний боксер вперше проведе бій з липня 2019 року. Суперником "Пак Мена" стане 35-річний кубинець Йорденіс Угас. На кону буде титул чемпіона за версією WBA Super в напівсередній вазі.

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Пак'яо повинен був боксувати проти Ерола Спенса за титули чемпіона WBA і IBF в напівсередній вазі, але бій зірвався через травму Спенса.

/ Фото: Getty Images

Бій Пак'яо – Угас почнеться не раніше 4 ранку за київським часом. На українському ТБ поєдинок не покажуть, але все ж його зможуть подивитися власники супутникового телебачення.

Де дивитися бій Пак'яо – Угас:

  • Arena Sport 1 HD (Хорватія)
  • Arena Sport 1 HD (Словенія)
  • Khabar TV (Казахстан)
  • VOOsport World 1 HD (Бельгія)
  • Матч ТВ (Росія)
  • Матч! Боєць (Росія)

У попередньому поєдинку Пак'яо переміг Кіта Турмана суддівським рішенням і заволодів чемпіонським поясом WBA в напівсередній вазі. Це була 62-я перемога (39 – нокаутом) знаменитого філіппінця в профі. Також на його рахунку сім поразок і дві нічиїх.

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Пак'яо переміг Турмана за очками
Пак'яо переміг Турмана за очками / Фото: AFP

У січні 2021-го Пакьяо позбавили титулу за тривалий простій. Менні отримав звання "чемпіон у відпустці" і право боксувати за титул в першому ж поєдинку після відпустки.

На рахунку Угаса всього 26 перемог (12 – нокаутом) і чотири поразки. У попередньому поєдинку він переміг Абеля Рамоса і заволодів титулом WBA Regular, а потім його підвищили до титулу WBA Super.

Йорденіс Угас в поєдинку проти Омара Фігероа-молодшого
Йорденіс Угас в поєдинку проти Омара Фігероа-молодшого / Фото: Getty Images

Букмекери – про бій Пак'яо – Угас:

Букмекери вважають Пак'яо фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на його перемогу – 1.28, на перемогу Угаса – 3.6, на нічию – 19.00. Найвірогідніший час закінчення бою – восьмий раунд (13.00).

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