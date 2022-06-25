"Визволителі" показали, як хліб виглядає. Дружина Усика викрила цинізм окупантів

Чотири місяці триває жахлива війна, яку розв'язала путінська Росія. Загарбники зруйнували мирне життя мільйонів людей, позбавивши їх найнеобхіднішого.
Серед міст України, які найбільше постраждали, опинився Маріуполь. Рашисти "денацифікували" мешканців міста, залишивши їх без даху над головою. А тепер, як величезне благо роздають на спеці хліб із військових вантажівок.
Цинізм російських фашистів викрила дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина. У Instagram вона розмістила фото, на якому маріупольці стоять у черзі за буханкою хліба.
"Дякую "визволителя" за те, що показали, як виглядає хліб.
А то ми всі ці роки їли каміння з маслом. Та яким маслом, землею намазували", – написала Катерина.
Що ще постить у соцмережах Катерина Усик
- Дівчина показала у Instagram фотографію Путіна з пробитою головою.
- Катерина пояснила, чому Олександр не міг назвати, "Чий Крим". Нібито сім'я перебувала під загрозою фізичної розправи.
- За допомогою фотожаб висміяла пропозиція Філіпа Кіркорова допомогти Медведчуку.
- Показала, як виглядає справжнє обличчя російського окупанта.
- А ще Катерина Усик гнівно висловилася про українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.