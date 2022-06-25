"Освободители" показали, как хлеб выглядит. Жена Усика разоблачила цинизм оккупантов

Екатерина Усик шокирована гуманитарной катастрофой, которую искусственно создали в Мариуполе российские захватчики

Люди стоят на жаре в очереди за хлебом в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

Четыре месяца продолжается ужасная война, которую развязала путинская Россия. Захватчики разрушили мирную жизнь миллионов людей, лишив их самого необходимого.

В числе самых пострадавших городов Украины оказался Мариуполь. Рашисты "денацифицировали" жителей города, оставив их без крова над головой. А теперь, как огромное благо раздают на жаре хлеб из военных грузовиков.

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Цинизм российских фашистов разоблачила супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина. В Instagram она разместила фото, на котором мариупольцы стоят в очереди за буханкой хлеба.

"Спасибо "освободителя" за то, что показали, как выглядит хлеб. А то мы все эти годы ели камни с маслом. Да каким маслом, землей намазывали", – написала Екатерина.

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