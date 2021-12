Вони ніяк не вгамуються! Замість російського у світі тепер виконують гімн СРСР

Манія повернення до Радянського Союзу сидить у голові не лише у Путіна. Перед поєдинком російського боксера Артура Бетербієва проти американця Маркуса Брауна було виконано гімн СРСР.

Бій відбувся в Канаді і завершився в дев'ятому раунді, коли Бетербієв нокаутував суперника .

BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE



Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



