Зняли труси, пустили кров! Як Бетербієв бився з Брауном

Артур Бетербієв захистив два чемпіонські пояси, у дев'ятому раунді він нокаутував Маркуса Брауна

Бетербієв отримав сильне розсічення в бою / Фото: Top Rank Instagram

У Монреалі завершив вечір боксу, де у головному бою чемпіон у напівважкій вазі за версіями WBC та IBF росіянин Артур Бетербієв зустрічався з американцем Маркусом Брауном.

Бетербієв вважався фаворитом поєдинку, але росіянин змусив фанатів понервувати. Він ледве не провалив зважування. Довелося навіть зняти труси, щоб не позбутися титулів ще до бою.

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Під час поєдинку Артур отримав серйозне розсічення, але це не зупинило його. Залитий кров'ю Бетербієв у дев'ятому раунді нокаутував суперника.

BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE



Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



@trboxing pic.twitter.com/yVASnLMK7f - Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 18, 2021

Бетербієв – непереможений боксер-професіонал. На його рахунку 17 перемог нокаутами у 17 поєдинках.

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Для Брауна це була друга поразка в кар'єрі, на його рахунку також 24 перемоги.