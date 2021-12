Зняли труси, пустили кров! Як Бетербієв бився з Брауном

У Монреалі завершив вечір боксу, де у головному бою чемпіон у напівважкій вазі за версіями WBC та IBF росіянин Артур Бетербієв зустрічався з американцем Маркусом Брауном.

Бетербієв вважався фаворитом поєдинку, але росіянин змусив фанатів понервувати. Він ледве не провалив зважування. Довелося навіть зняти труси, щоб не позбутися титулів ще до бою.

Під час поєдинку Артур отримав серйозне розсічення, але це не зупинило його. Залитий кров'ю Бетербієв у дев'ятому раунді нокаутував суперника.

BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE



Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



@trboxing pic.twitter.com/yVASnLMK7f