Зняли труси, пустили кров! Як Бетербієв бився з Брауном

У Монреалі завершив вечір боксу, де у головному бою чемпіон у напівважкій вазі за версіями WBC та IBF росіянин Артур Бетербієв зустрічався з американцем Маркусом Брауном.
Бетербієв вважався фаворитом поєдинку, але росіянин змусив фанатів понервувати. Він ледве не провалив зважування. Довелося навіть зняти труси, щоб не позбутися титулів ще до бою.
Під час поєдинку Артур отримав серйозне розсічення, але це не зупинило його. Залитий кров'ю Бетербієв у дев'ятому раунді нокаутував суперника.
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BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE- Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 18, 2021
Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine
@trboxing pic.twitter.com/yVASnLMK7f
Бетербієв – непереможений боксер-професіонал. На його рахунку 17 перемог нокаутами у 17 поєдинках.
Для Брауна це була друга поразка в кар'єрі, на його рахунку також 24 перемоги.