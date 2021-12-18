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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Зняли труси, пустили кров! Як Бетербієв бився з Брауном

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 грудня, 08:36
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Артур Бетербієв захистив два чемпіонські пояси, у дев'ятому раунді він нокаутував Маркуса Брауна
Бетербієв отримав сильне розсічення в бою
Бетербієв отримав сильне розсічення в бою / Фото: Top Rank Instagram

У Монреалі завершив вечір боксу, де у головному бою чемпіон у напівважкій вазі за версіями WBC та IBF росіянин Артур Бетербієв зустрічався з американцем Маркусом Брауном.

Бетербієв вважався фаворитом поєдинку, але росіянин змусив фанатів понервувати. Він ледве не провалив зважування. Довелося навіть зняти труси, щоб не позбутися титулів ще до бою.

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Під час поєдинку Артур отримав серйозне розсічення, але це не зупинило його. Залитий кров'ю Бетербієв у дев'ятому раунді нокаутував суперника.

Бетербієв – непереможений боксер-професіонал. На його рахунку 17 перемог нокаутами у 17 поєдинках.

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Для Брауна це була друга поразка в кар'єрі, на його рахунку також 24 перемоги.

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