Сняли трусы, пустили кровь! Как Бетербиев дрался с Брауном

В Монреале завершил вечер бокса, где в главном бою чемпион в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев встречался с американцем Маркусом Брауном.

Бетербиев считался фаворитом поединка, но россиянин заставил фанатов понервничать. Он едва не провалил взвешивание, пришлось даже снять трусы, чтобы не лишиться титулов еще до боя.

По ходу поединка Артур получил серьезное рассечение, но это не остановило его. Залитый кровью Бетербиев в девятом раунде нокаутировал соперника.

BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE



Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by a clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



@trboxingpic.twitter.com/yVASnLMK7f