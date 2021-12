Они никак не уймутся! Вместо российского в мире теперь исполняют гимн СССР

Мания возвращения в Советский Союз сидит в голове не только у Путина. Перед поединком российского боксера Артура Бетербиева против американца Маркуса Брауна был исполнен гимн СССР.

Бой состоялся в Канада и завершился в девятом раунде, когда Бетербиев нокаутировал соперника.

BETERBIEV WINS BLOODY BATTLE



Artur Beterbiev had to negotiate a deep cut caused by a clash of heads but found an explosive finish to stop Marcus Browne in round nine



