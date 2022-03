Світ зіткнеться з ще одним Чорнобилем та Фукусімою. Кличко закликав зупинити війну

Цієї ночі окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Світ опинився на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи.

Легендарний боксер Володимир Кличко звернувся до всього світового співтовариства із закликом зупинити божевільного маніяка Путіна.

Якщо ця війна в Україні не STOPPED NOW World will face інші Chernobyl/Fukushima combined. Ukraine has 4 nuclear power plants and Russian army is shooting rockets and bombing right next to it. Dont look away, STOP Російська invasion NOW!!!