Світ зіткнеться з ще одним Чорнобилем та Фукусімою. Кличко закликав зупинити війну

Цієї ночі окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Світ опинився на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи.
Легендарний боксер Володимир Кличко звернувся до всього світового співтовариства із закликом зупинити божевільного маніяка Путіна.
"Якщо цю війну в Україні не ЗУПИНИТИ ЗАРАЗ, світ зіткнеться з ще одним Чорнобилем і Фукусімою разом узятими".
Україна має 4 атомні електростанції, а російська армія стріляє ракетами і бомбардує прямо поруч із нею. Не відводьте погляд, ЗУПИНІТЬ російське вторгнення ЗАРАЗ!!!", – написав Володимир Кличко у своєму Twitter.
Якщо ця війна в Україні не STOPPED NOW World will face інші Chernobyl/Fukushima combined. Ukraine has 4 nuclear power plants and Russian army is shooting rockets and bombing right next to it. Dont look away, STOP Російська invasion NOW!!!- Klitschko (@Klitschko) March 3, 2022
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Раніше ми писали, що американська актриса Хейден Панеттьєрі готова боротися разом із українцями. Екс-наречена Кличко підтримала український народ.