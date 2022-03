Мир столкнется с еще одним Чернобылем и Фукусимой. Кличко призвал остановить войну

Этой ночью оккупанты обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Мир оказался на пороге самой масштабной техногенной катастрофы.

Легендарный боксер Владимир Кличко обратился ко всему мировому сообществу с призывом остановить обезумевшего маньяка Путина.

If this war in Ukraine is not STOPPED NOW the world will face another Chernobyl/Fukushima combined. Ukraine has 4 nuclear power plants and Russian army is shooting rockets and bombing right next to it. Dont look away, STOP Russian invasion NOW!!!